Après le Parlement européen (lire sur AEF info), le Conseil de l’Union européenne a adopté le projet de directive sur la transparence des rémunérations le 24 avril 2023. Le texte prévoit la fin de secret salarial dans les entreprises de 50 salariés et plus et impose aux employeurs d'au moins 250 salariés de publier annuellement un rapport sur les écarts de salaires existants. Ces derniers devront prendre des mesures si un écart salarial supérieur à 5 % entre hommes et femmes est constaté. Pour entrer formellement en vigueur, le texte doit être publié au Journal officiel de l’Union européenne.