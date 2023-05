"France Travail n’est pas là pour servir le système mais pour servir les personnes", affirme Thibaut Guilluy, haut-commissaire à l’Emploi et à l’Engagement des entreprises. Dans une entretien à AEF info, il présente les enjeux du rapport de synthèse de la concertation sur France Travail, remis le 19 avril. Pour l’accompagnement des jeunes, il propose des "critères d’orientation communs et territorialisés". "Collectivement, sur le territoire et en fonction des solutions existantes, les jeunes seront orientés vers l’opérateur le plus adapté", précise Thibaut Guilluy. Il revient également sur les 15 à 20 heures obligatoires d’activités pour les bénéficiaires du RSA, qui font l’objet de critiques, notamment de la part des associations. "Ces heures doivent permettre de donner aux personnes la possibilité de construire leur réflexion mais aussi de lever des freins", résume le haut-commissaire.