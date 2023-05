TDF SAS annonce fin avril 2023 la signature, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives (CFDT, CGT, Unsa), d’un accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels pour les trois prochaines années. Le texte, signé le 14 décembre 2022, s’inscrit dans la lignée du dernier accord de GPEC de 2019. Pour accompagner les salariés dans leurs projets professionnels et adapter les emplois et les compétences aux enjeux stratégiques, trois piliers sont détaillés : attirer et retenir les salariés, devenir une entreprise apprenante, donner du sens pour mobiliser les salariés.