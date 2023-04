Les ministres Agnès Pannier Runacher, Christophe Béchu et Olivier Klein ont écrit aux présidents de régions et de conseils départementaux pour les informer de la prolongation d’un an, jusqu’en 2024, du programme Sare d’accompagnement à la rénovation énergétique des logements. Une réponse à des "inquiétudes légitimes", reconnaissent-ils. Cette lettre, qu’AEF info a pu consulter, annonce aussi la création prochaine d’un programme CEE pour financer le recours à Mon accompagnateur Rénov. Et le lancement d’une concertation en vue d’un "nouveau pacte territorial autour de France Rénov."