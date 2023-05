La Métropole de Lyon a annoncé lundi 24 avril dans un communiqué qu’elle validait un contrat de protection santé avec Solaé Prévoyance (groupe Alptis), pour les bénéficiaires de l’Aide sociale à l’hébergement. Pour 2023, le tarif mensuel négocié s’élève à 78,65 €. Plus de 6 380 personnes sont concernées. Le contrat inclut notamment les prothèses médicales et auditives, et des prestations de médecines douces : ostéopathie, kinésithérapie ou encore la psychomotricité. "À compter du 1er septembre 2023, les prestations apportées via ce contrat deviendront la référence et son tarif mensuel sera la base de la prise en charge par la Métropole pour la mutuelle des bénéficiaires de l’aide sociale en établissement", indique la collectivité. En novembre 2022, Solaé Prévoyance avait été retenue après un appel d’offres lancé par un collectif de Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs.