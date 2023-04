"Tout discours qui se satisferait du taux d’échec actuel à l’université passerait à côté de quelque chose. Avec 700 000 bacheliers par an, on ne peut pas attendre que tous aient vocation à être exposés à la recherche à 17-18 ans, juste après leur bac !", déclare Martin Hirsch, vice-président exécutif du groupe Galileo Global Education, à AEF info, alors que le groupe publie le 25 avril 2023 dix propositions pour mieux réguler l’enseignement supérieur professionnalisant (lire sur AEF info), le "maillon faible" du système français selon lui. Il revient sur le contexte de ce texte et sa philosophie générale.