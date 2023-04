À partir de 2025, le gouvernement espère que le délai moyen d’instruction de l’autorisation environnementale nécessaire à l’implantation d’un projet industriel sera réduit de six mois par rapport à 2022 : c’est l’un des indicateurs qu’il publie dans l’étude d’impact de l’avant-projet de loi sur l’industrie verte qu’il a transmise vendredi 21 avril 2023 aux membres du CNTE (Conseil national de la transition écologique) et qu’AEF info s’est procurée. L’exécutif projette la réhabilitation de 40 hectares de friches pour un usage industriel à compter de 2024, de 50 hectares à compter de 2025 et de 60 hectares par an à compter de 2030, le besoin total en foncier industriel étant estimé à 1 000 hectares par an en moyenne. Le CNTE rendra son avis sur le projet législatif le 4 mai prochain (lire sur AEF info).