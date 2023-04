Comment repenser le travail en 2023 afin de répondre aux nouvelles évolutions technologiques et environnementales, aux aspirations individuelles des travailleurs et aux bouleversements en matière d’organisation du travail après la crise du Covid ? Le débat a été posé dans le cadre des Assises du Travail lancées en décembre 2022 dans le cadre du Conseil national de la refondation (lire sur AEF info). Les deux "garants" de ces Assises en tirent 17 recommandations dans un rapport publié le 24 avril 2023. Plusieurs d'entre elles visent à "préserver la santé physique et mentale des travailleurs".