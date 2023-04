Dans un texte intitulé "Pour une régulation renforcée de l’enseignement supérieur professionnalisant, 10 propositions de Galileo Global Education", transmis à AEF info le 24 avril 2023, le groupe prend position dans le débat sur la place du privé en France. Il propose de "repenser la régulation pour qu’elle 'rassure' sur la qualité […], qu’elle soit plus simple et plus lisible […], mais aussi qu’elle permette de trier le bon grain de l’ivraie". Il se dit "prêt à payer des droits d’enregistrement pour financer la fonction de régulation, en contrepartie de délais courts et opposables".