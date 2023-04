Accompagner l’émergence de la French tech, stimuler la R&D des TPE-PME et les "applications industrielles issues de la recherche fondamentale, avec un effort significatif auprès de la deep tech", etc. Bpifrance revient sur l’impact de son action sur l’économie et le tissu productif français dans un rapport publié lundi 24 avril 2023. Elle y évoque notamment l’impact de "ses soutiens à l’innovation et du développement d’un continuum de financement" et souligne avoir multiplié "les montants de soutien aux start-up en aides à l’innovation et en capital innovation par plus de sept en dix ans".