Du 12 au 15 juin 2023, les personnels des établissements publics d’enseignement supérieur et de la recherche sont appelés à voter en ligne pour leurs représentants en Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Les 26 élus (20 enseignants-chercheurs et six Biatss) sont renouvelés tous les quatre ans. Les résultats devraient être publiés le 27 juin prochain. AEF info fait le point sur les axes de campagnes des principales organisations syndicales candidates.