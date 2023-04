"Nous allons demander aux académies d’identifier un ou deux projets du CNR très transformants et duplicables, qui feront l’objet d’une évaluation renforcée et auront vocation à être promus et utilisés à plus grande échelle", annonce le 21 avril 2023 à AEF info le Dgesco Édouard Geffray. Plus de 4 000 projets ont été déposés, qui concernent 10 % des élèves, et 20 % d’entre eux associent plusieurs écoles ou établissements. Concernant la qualité des actions financées, Édouard Geffray estime que "ce qui est innovant n’est pas forcément le dispositif le plus complexe ou le plus coûteux". "La démarche CNR ne vise pas à rechercher l’innovation la plus 'décoiffante' mais des actions réalisables et efficaces pour de meilleurs apprentissages", précise-t-il.