Emmanuel Macron déclare dans Le Parisien daté du 24 avril 2023 que sa porte reste "ouverte en mai". Le chef de l’État souhaite que les partenaires sociaux définissent "un agenda de négociations […] d’ici l’été" sur l’emploi des seniors et les fins de carrière, en proposant aux organisations syndicales et patronales de négocier "jusqu’à la fin de l’année". Actant de fait la non-inscription de telles mesures dans le futur projet de loi sur le Plein-emploi. Le président défend la réforme du RSA ainsi que la création de France Travail, et confirme un projet de loi unique sur l’immigration