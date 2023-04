La commission des affaires juridiques du Parlement européen a adopté sa position sur la directive relative au devoir de vigilance, le 25 avril 2023, résultat d'un compromis politique négocié par la rapporteure Lara Wolters. Selon le texte, le devoir de vigilance concernerait l’ensemble de la chaîne et les entreprises de plus de 250 salariés d’ici à quatre ans, incluant la majeure partie du secteur financier, prévoirait une réparation des dommages pour les victimes et des sanctions pouvant aller jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires. Le vote en plénière du Parlement est prévu pour le 1er juin.