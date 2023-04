La métropole de Rennes a organisé, le 4 avril 2023, sa troisième conférence sur le climat à l’occasion du lancement de la révision de son plan climat air énergie territorial. "Nous devons rehausser notre ambition climatique, pour aller plus loin que la réduction de 40 % nos émissions de gaz à effet de serre en 2030 et nous devons définir des trajectoires précises d’ici à 2050", explique le 19 avril à AEF info Olivier Dehaese, vice-président (sans étiquette) de la métropole en charge du climat et de l’énergie.