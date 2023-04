Une réunion en avril entre le MEN et les syndicats a porté sur les évolutions que connaîtront les AESH à partir de la rentrée 2023. Les AESH qui sont en contrat depuis au moins trois ans pourront alors signer un CDI. Le Snes-FSU, le Sgen-CFDT et SUD, qui ont communiqué après de la réunion, affirment toujours revendiquer un statut de fonctionnaire de catégorie B pour les AESH. En outre, les AESH vont être revalorisées à partir de septembre via une évolution de la grille salariale et une prime. Les syndicats estiment que les augmentations envisagées vont "maintenir les AESH dans la précarité".