"La société civile interpelle de plus en plus les juges sur la question du droit des générations futures", remarque Sonya Djemni-Wagner au cours d'une interview à AEF info. Magistrate et inspectrice générale de la justice, elle a réalisé pour l’Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice (IERDJ), dont elle est aussi déléguée générale au développement stratégique, un rapport sur le sujet publié le 13 avril 2023. À la fois objet juridique et question de société, la notion de droit des générations futures "couve à bas bruit" depuis les années 70. Récemment, plusieurs cours se sont appuyées sur ces droits pour établir leur jugement — par exemple dans la jurisprudence Dejusticia en Colombie en 2018 ou le Conseil constitutionnel français en 2022. Toutefois, "ces affaires posent la question de la légitimité des juges en la matière", considère Sonya Djemni-Wagner.