Se substituant à la convention médicale, le règlement arbitral proposé le 24 avril 2023 par Annick Morel, l’arbitre choisie par les partenaires conventionnels, vise à "ménager une transition vers une reprise rapide des négociations". Y sont reprises les modalités d’aide à l’emploi d’assistants médicaux et des mesures ciblant les patients fragiles. La consultation et la visite du généraliste sont revalorisées d’1,50 €, à 26, 50 et 31,50 €. Des tarifs qui seront effectifs 6 mois après approbation du règlement arbitral qui interviendra ces prochains jours, selon François Braun (lire sur AEF info).