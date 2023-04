Le Crous Bourgogne-Franche-Comté et l’ambassade du Sénégal en France signent, le 25 avril 2023 à Besançon, une convention de partenariat pour l’accueil des étudiants sénégalais. Le Crous s’engage à leur offrir "un accompagnement personnalisé", "qu’il s’agisse de la constitution de leur dossier de logement ou de la mobilisation de dispositifs de solvabilité tels que Visale", indique-t-il dans un communiqué. Il leur donne également accès à l’offre de services proposée à l’ensemble des étudiants du territoire, notamment à la restauration à tarif social, et à des logements universitaires (20 leur sont réservés). L’ambassade du Sénégal, de son côté, jouera le rôle d’intermédiaire pour présenter au Crous des étudiants remplissant les conditions d’attribution, dont elle se portera garant via son dispositif de caution solidaire.