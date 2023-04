Pépite France, le réseau des étudiants-entrepreneurs administré par la Fnege, et l’Apec, signent un partenariat "pour soutenir l’entrepreneuriat étudiant et informer les jeunes diplômés sur le dispositif Pépite et l’accompagnement et les services proposés par l’Apec", annoncent-ils dans un communiqué de presse le 24 avril 2023. Ce partenariat a pour vocation "d’accroître la notoriété du plan esprit d’entreprendre du MESR, tout en renforçant l’accompagnement quotidien des porteurs de projets", a indiqué Valérie Fourcade, directrice exécutive de la Fnege. "Par leur complémentarité, nos réseaux pourront répondre encore plus efficacement aux demandes de nos jeunes entrepreneurs, notamment sur les questions d’intrapreneuriat et d’insertion professionnelle", ajoute-t-elle.