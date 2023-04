À l’issue de la présentation ce lundi 24 avril par l’ex inspectrice générale des Affaires sociales (Igas) Annick Morel du contenu du règlement arbitral aux six syndicats de médecins libéraux, le ministre de la Santé et de la Prévention indique qu’il "approuvera ce règlement arbitral dans les jours qui viennent, en lien avec le ministre délégué chargé des Comptes publics". De son côté, la Cnam "prend acte". Elle indique souhaiter la poursuite du dialogue avec les syndicats et la construction d’un "cadre et d’une méthode de nature à permettre la réouverture des négociations conventionnelles".