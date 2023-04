Seul un quart des pertes liées aux catastrophes climatiques dans l’UE sont actuellement assurées, et ce déficit pourrait se creuser à mesure que l’impact du changement climatique s’accentuera. Jugeant que cette situation présente un risque pour l’économie et la stabilité financière, la Banque centrale européenne et l’Autorité européenne des assurances soumettent aux acteurs plusieurs "options politiques".