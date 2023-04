Assises du Travail : le ministère du Travail ouvre la possibilité de déposer des contributions en ligne

Jusqu’à la mi-février 2023, les partenaires sociaux, entreprises, universitaires, personnalités qualifiées et citoyens sont invités à réfléchir autour de leurs attentes vis-à-vis du travail dans le cadre des "Assises du Travail" (lire sur AEF info). Afin de compléter les travaux qui seront menés au sein des différents groupes de travail et événements territoriaux sur les thèmes du rapport au travail, de la santé et la qualité de vie au travail et de la démocratie au travail, le ministère du Travail ouvre la possibilité de déposer des contributions en ligne via un formulaire spécifique. Les contributeurs qui le souhaitent peuvent y accéder dès à présent et même au-delà de l’échéance de la mi-février 2023, précise le ministère.