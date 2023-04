S’agissant des infractions enregistrées en 2021, les atteintes aux personnes restent les atteintes les mieux élucidées, indique le SSMSI jeudi 20 avril 2023. C’est notamment le cas des homicides, dont les trois quarts enregistrés en 2021 ont été résolus au bout d’un an. Un taux d’élucidation en revanche beaucoup plus faible pour les violences sexuelles, dont le nombre a augmenté de 82 % depuis 2017. Tout comme les escroqueries, dont l’intensification, la "complexification", la "diversification des modes opératoires" ainsi que leur sophistication, rend plus complexe leur élucidation.