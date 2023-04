Selon les premiers résultats des élections de l’université Paris Cité, la liste menée par Édouard Kaminski, soutenue par l’ex-présidente Christine Clerici, obtiendrait cinq élus enseignants sur dix au conseil d’administration. Elle est en tête chez les professeurs des universités mais arrive à égalité parfaite avec la liste "Pari d’une université plus humaine" chez les maîtres de conférences. Une dépêche plus détaillée sera publiée après la proclamation officielle des résultats, qui devrait intervenir le 27 avril 2023 au plus tard.