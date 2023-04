Le 17 février 2023, la ville de Suresnes a signé "MonMentorSuresnois", un accord permettant à des agents de la ville d’accompagner sur leur temps de travail des élèves de lycées professionnels et techniques du département des Hauts-de-Seine. Avec cet accord, signé par Béatrice de Lavalette, adjointe au maire Guillaume Boudy (LR), et les quatre syndicats de la ville (CGT, CFDT, Synper et FO), Suresnes devient ainsi la première collectivité locale à s’inscrire dans le dispositif de mentorat proposé par l’association de lutte contre le décrochage scolaire C’Possible.