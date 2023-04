Les "Assises du Travail", lancées le 2 décembre 2022 par le ministre du Travail Olivier Dussopt, dans le cadre du Conseil national de la refondation, visaient à "permettre de rassembler les parties prenantes concernées pour faire émerger des propositions sur l’avenir du travail". À l’issue de plus de quatre mois de consultations, les garants, Sophie Thiéry, présidente de la commission Travail et emploi du Cese, et Jean-Dominique Senard, président du conseil d’administration de Renault Group, remettent un rapport avec des recommandations, dont certaines concernent la fonction publique.