Voici une sélection de brèves sur le climat :le Dialogue de Petersberg se tiendra les 2 et 3 mail’Afrique du Sud et le Brésil soutiennent deux candidates à la présidence du Giecles ONG de l’Affaire du siècle espèrent toujours la condamnation de l’État à payer une astreinteMétéo France s’attend à ce que les trois prochains mois soient "plus chauds que la normale" alors que les risques de sécheresse sont avérésun rapport alerte sur l’arrachage de haies, pourtant "une vraie solution" face au changement climatiquel’AFD a engagé des financements à hauteur de 6 Md€ pour le climat en 2022