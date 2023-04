Guillaume Lambert est nommé directeur de l’Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours, par décret publié au Journal officiel du samedi 22 avril 2023. L’Acmoss est l’établissement public chargé de concevoir, développer et fournir le réseau radio du futur, ce service de communications mobiles critiques à très haut débit, interopérable et sécurisé destiné à des missions de sécurité, de secours et d’aide médicale urgente.