La Commission des titres d’ingénieur publie, le 30 mars 2023, ses avis et décisions pris au cours des séances plénières des 17 janvier et 14 février 2023. Sauf mention contraire, tous les avis et décisions mentionnés ci-dessous portent sur des accréditations prenant effet à compter de la rentrée 2023, et dont la durée est maximale. La CTI transmet un avis à la Dgesip lorsque la demande d’accréditation à délivrer le diplôme d’ingénieur émane d’une école publique. Elle rend une décision lorsqu’il s’agit d’une école privée. Les rapports de mission d’audit sont disponibles sur le site de la CTI.