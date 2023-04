Fusion de l’Alternative et de 17 sections locales de l’Unef, l’Union étudiante organisait son congrès de fondation les 22 et 23 avril 2023. La nouvelle organisation entend s’inscrire dans l’histoire du mouvement étudiant, mais sans "reproduire les erreurs" du passé. Elle affirme rassembler en son sein les "forces vives du syndicalisme étudiant", dans le but de construire un syndicat étudiant "combatif, de terrain, avec un fonctionnement démocratique, transparent et inclusif". À cette occasion, les congressistes ont voté pour leur équipe nationale et appellent à poursuivre la mobilisation contre les retraites.