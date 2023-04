Adieu le "Discover, Decode, Do", signature de marque concoctée en 2019 par l’ancienne direction générale de Kedge BS : en 2023, l’école de management adopte un plus accessible "Let’s be the change", annonce-t-elle le 20 avril, lors d’un point presse dressant le bilan à mi-parcours du plan stratégique "Kedge 25". Objectif : "se distinguer" dans un environnement "très concurrentiel et évolutif", indique Cécile Jolly, directrice de la marque et de la communication venue de chez L’Oréal. Alexandre de Navailles, DG, revient quant à lui sur ses ambitions en formation continue et à l’international.