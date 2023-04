Au Journal officiel de la République française Économie circulaire. Le décret n° 2023-293 du 19 avril 2023 est relatif à la disponibilité des pièces détachées pour les outils de bricolage et de jardinage motorisés, les articles de sport et de loisirs et les engins de déplacement personnel motorisés. Le décret n° 2023-294 du 19 avril 2023 est relatif à l’utilisation de pièces de rechange issues de l’économie circulaire pour la réparation et l’entretien...