Strasbourg abritera d'ici 2030 le plus grand quartier d’habitat participatif de France, a annoncé la ville mardi 18 avril 2023. 102 des 909 logements du quartier Citadelle, l’un des quatre quartiers en gestation dans le cadre du projet urbain Deux-Rives, seront bâtis suivant ce mode de conception et un cahier des charges misant sur les matériaux biosourcés et le réemploi. Les premières consultations seront lancées dès ce mercredi 26 avril. Ce programme s’inscrit dans une démarche de massification de l’habitat participatif à l’échelle de la collectivité.