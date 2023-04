Le Cevu de l’université Montpellier-III a adopté le 20 avril 2023 (26 pour, 4 contre, et 5 NPPV) une nouvelle motion, prévoyant que tous les examens des deux premières semaines de mai se feront en distanciel, annulant ainsi les motions votées le 11 avril dernier (lire ici). Le Cevu demande aussi "l’ouverture des pavillons informatiques à compter du 2 mai, pour permettre aux étudiants en situation de fracture numérique de passer leurs évaluations dans les meilleures conditions". "Pour le second semestre de l’année universitaire et pour les cursus comportant un enseignement en présentiel quel qu’il soit, perturbé par le blocage de l’université, le Cevu préconise que les sujets d’évaluation portent uniquement sur les enseignements ayant pu se tenir dans les conditions initialement prévues", poursuit la motion. Elle préconise aussi que les cours qui ont pu avoir lieu pendant le blocage "puissent faire l’objet d’un bonus".