Un parcours préparatoire d’une cinquantaine d’heures : c’est ce que viennent de suivre 19 élèves en BTS, qui aimeraient intégrer le BUT 3 en génie mécanique à l’IUT de Besançon-Vesoul. Le but : les mettre à niveau et les acculturer à l’approche par compétences. Cette expérimentation, "unique en France" selon la directrice de l’IUT, permet également de lever un des problèmes posés par la réforme de la formation (passée de 2 à 3 ans) : le manque de place pour maintenir les licences professionnelles (dont 30 à 50 % des recrues étaient issus de BTS). Les cours, en effet, se dérouleront au lycée.