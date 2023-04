En 2021, 6,8 millions de personnes de plus de 15 ans (13 %) vivant à leur domicile déclarent avoir une limitation sévère, et 3,4 millions (6 % de la population) déclarent être fortement restreintes en raison d’un problème de santé, indique une récente étude de la Drees dédiée au handicap. Fin 2018, 167 300 enfants et adolescents handicapés sont accompagnés dans les établissements et services médico-sociaux dédiés, soit 1 % de l’ensemble des moins de 20 ans. À la même date, 311 700 personnes sont accompagnées dans des établissements et services médico-sociaux dédiés aux adultes handicapés, soit 0,6 % de la population.