Ébruitée depuis plusieurs semaines par la presse, l'opération "Wuambushu", visant à lutter contre l'immigration illégale et à résorber l'habitat informel à Mayotte, a été confirmée par le ministre de l'Intérieur et des outre-mer dans une interview au Figaro, le 20 avril 2023. Gérald Darmanin annonce que 1 000 "bangas" seront détruits dans le cadre de cette opération qui débutera ce lundi 24 avril, et que "817 relogements" sont déjà prévus pour les Mahorais et les personnes en situation régulière évacués de bidonvilles. Certaines associations font toutefois part de leurs inquiétudes.