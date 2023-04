Le Gifen a remis le 21 avril 2023 à la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, et au ministre délégué de l’Industrie, Roland Lescure, une note qui évalue à 100 000 ETP les recrutements nécessaires pour faire face aux besoins de la filière nucléaire d’ici à 2035. Cette évaluation, basée sur l’analyse de 20 segments d’activité opérationnels et 84 métiers sous tension, sera complétée par la publication en juin prochain d’un plan d’action sur les compétences, porté par l’Université des métiers du nucléaire qui précisera comment seront mobilisés les écosystèmes de FI et FPC.