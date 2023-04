Tous dispositifs de formation confondus, quelque 1,5 million de salariés exercent une fonction tutorale sur leur lieu de travail, relève Jean-Marie Luttringer dans sa dernière chronique publiée par AEF info, le 21 avril 2023. Or, "si la loi fixe bien les conditions d’exercice de la fonction tutorale, en revanche elle ne dit rien sur la valorisation de son exercice, ni en termes de rémunération ni en termes d’évolution professionnelle", constate le juriste. À l’heure où l’exécutif prône la conclusion d’un "nouveau pacte pour le travail" construit par le dialogue social, il serait enfin temps que pouvoirs publics et partenaires sociaux s’emparent du sujet de l’engagement volontaire des tuteurs et maîtres d’apprentissage, considère-t-il. En défendant notamment un accès garanti des salariés concernés à une formation certifiante et sa reconnaissance dans les grilles de classification.