Après avoir successivement reçu les directeurs, les présidents des CA et des représentants des collectifs étudiants des Ensa mi-avril, la ministre de la Culture débloque une "aide immédiate" de 3 M€ consacrée à la vie étudiante, annonce-t-elle dans une lettre envoyée le 21 avril 2023 aux 20 000 étudiants de ces écoles et dont AEF info a eu copie. Autres mesures annoncées : la création de 15 postes supplémentaires "notamment administratifs", la priorisation des travaux sur "les situations les plus urgentes" et l’alignement des rémunérations des enseignants titulaires et des doctorants sur celles de leurs homologues à l’université.