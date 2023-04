Huitième instance de labellisation à être reconnue par France compétences en matière de qualité des formations, le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire peut désormais attribuer la double certification Qualiopi et QualiFormAgri. Celle-ci concerne tout établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole, prévoit un arrêté publié au Journal officiel du 21 avril 2023. Ce texte précise les conditions d’attribution et de retrait du label QualiFormAgri.