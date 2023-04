"On fait le pari qu’au moins un tiers des enseignants adhéreront au pacte", déclare Emmanuel Macron, président de la République jeudi 20 avril lors d’un déplacement dans un collège de l’Hérault. Il souligne que ce pacte permettra aux personnels de gagner "jusqu’à 500 euros de plus par mois". Concernant le socle, "il y aura pour tout le monde entre 100 et 230 euros en plus par mois", assure le président, qui est interrogé par des enseignants sur la question de la valorisation des enseignants en milieu de carrière.