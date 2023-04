Un employeur et son assistante comptable entretiennent une relation intime et sexuelle dans le cadre de leur vie privée. L’absence de limite fixée par l’employeur dans l’entreprise entre les sphères professionnelle et privée, le fait que l’employeur ait créé volontairement des circonstances lui permettant de se rapprocher de la salariée pour obtenir des faveurs sexuelles sont retenus par les juges pour reconnaître l’existence d’un harcèlement sexuel.