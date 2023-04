Invité de LCI vendredi 21 avril 2023, le ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, confirme ses propos de la veille s’agissant de la fin du bouclier tarifaire. "Les prix [n’étant] pas revenus tout à fait à la normale", "nous allons prendre un peu plus de temps pour le retirer, je nous donne deux ans, jusqu’à début 2025, pour sortir du bouclier sur l’électricité". Le bouclier tarifaire sur le gaz prendra, lui, bien fin au 31 décembre de cette année. "Maintenant que les prix sont revenus à une situation d’avant-crise, à 50 euros du mégawatt/heure, il n’a plus de raison d’être", souligne Bruno Le Maire qui entend par ailleurs que la facture soit simplifiée pour permettre au consommateur de s’y retrouver. À cet effet, il réunira "dans les prochains jours" Engie et les fournisseurs.