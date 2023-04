Voici une sélection de brèves en environnement pour la semaine du 17 avril :le S-métolachlore, herbicide dont les métabolites polluent l’eau potable, reste autorisé jusqu’en octobre 2024 ;le glyphosate reste l’herbicide le plus vendu de France et les ventes de l’ensemble des substances actives ont augmenté de 16 % entre 2009 et 2021 ;la France rappelle sa volonté d’élargir la coalition d’États contre l’exploitation minière des fonds marins, laquelle compte actuellement treize membres.