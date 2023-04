Séduire et fidéliser les salariés. C’est le défi des firmes françaises et mondiales à l’heure où les aspirations individuelles ont évolué et où certains secteurs sont en manque d’attractivité en période post-Covid. Si Air France a par exemple réussi à créer une image de marque attractive, d’autres adaptent leur politique RH pour répondre aux enjeux sociaux des territoires où elles sont présentes et recourent à la data pour trouver les meilleurs candidats capables de s’adapter à la culture d’entreprise. Elles présentaient leurs enjeux et solutions lors du 44e congrès HR le 19 avril 2023.