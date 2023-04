La France et Singapour "renforcent leurs relations dans le domaine de l’innovation de défense", mercredi 19 avril 2023, avec la signature d’un arrangement technique "visant la création d’un laboratoire conjoint de R&D dans le domaine de l’IA", annonce l’AID. Cette collaboration, dans le cadre de l’accord Safari (Singapore and France advanced research initiative) "répond à la volonté des deux nations de travailler ensemble sur le long terme dans ce domaine, de favoriser le rapprochement de chercheurs français et singapouriens et d’améliorer la synergie entre les travaux de recherche".