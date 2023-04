L’établissement public campus Condorcet revient sur le lancement des travaux de construction du futur campus de La Chapelle et les détails du projet, qui doit accueillir à la rentrée 2025 les 3 500 étudiants de premier cycle en SHS de Paris-I, dans un communiqué envoyé le 20 avril 2023. Pour mémoire, dans une interview à AEF info, Christine Neau-Leduc, présidente de Paris-I, expliquait que les travaux avaient début en janvier 2023 et réitérait sa demande que la gestion du site soit confiée à son établissement (lire sur AEF info).L’EPCC précise que le coût de ce projet de 20 000 m² se monte à "71 M€ HT", "hors révisions" et prévoit notamment les espaces suivants :une bibliothèque universitaire de 3 000 m², une salle de restauration du Crous de 650 m² et d’une capacité de 350 places, qui pourra être utilisée comme "espace de co-working",Un espace de vie étudiante,un jardin arboré de 2000 m².