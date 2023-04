Le Lab RH, PageGroup, Renault Group et Axa Climate publient le 20 avril 2023 un rapport intitulé "La transition écologique, défi du siècle pour les RH ?". Fruit d’un an de travail et d’échanges avec des professionnels RH et des acteurs de la vie économique et environnementale, il dresse "un état des lieux réaliste de la transition verte des entreprises et de ses enjeux" et présente dix pratiques RH à verdir sans attendre. Pour les auteurs, compte tenu de sa position centrale dans les organisations, "la fonction RH doit se positionner aux avant-gardes de la transition écologique".